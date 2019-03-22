Суд в России огласит приговор Грибу

Накануне во время прений сторон сторона обвинения попросила суд о шести годам заключения для украинца.

Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 22 марта огласит приговор по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в России в содействии террористической деятельности.

Начало заседания ожидают в 10:00 по киевскому времени, пишет Радио Свобода.

Накануне во время прений сторон сторона обвинения попросила суд о шести годам заключения для украинца.

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Суд продолжал рассматривать дело Гриба, несмотря на его плохое самочувствие.

19-летний на то время Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время поездки в Белоруссь. Впоследствии он оказался в следственном изоляторе в Краснодаре. В России Гриба обвинили в содействии террористической деятельности. Дело Гриба передали для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле 2018 года, подсудимый отрицает обвинения. В ноябре Северокавказский окружной военный суд продлил арест Павла Гриба до 24 апреля 2019 года.

30 января 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что состояние здоровья украинца критический, к тому же за время пребывания в СИЗО у него появились «новые сложные заболевания».