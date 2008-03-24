Скандал вокруг автомобиля и яхты крымского спикера: новые детали

В Крыму длится скандал вокруг приобретенного крымским спикером Анатолием Гриценко дорогого автомобиля. И хотя взорвался он еще в прошлом году, сейчас давний оппонент руководителя Верховной Рады Крыма, народный депутат Украины Геннадий Москаль обнародовал новые детали этой истории.

Как сообщает радио "Свобода",в прошлом году история с приобретением Верховной Радой Крыма престижного и дорогого автомобиля Mercedes-Benz S500 Long едва не привела к криминальному преследованию крымского спикера Анатолия Гриценко. Во избежание этого, руководитель парламента автономии распорядился упразднить решение о закупке в обход тендерной процедуры и за бюджетные деньги, а приобрел автомобиль за собственные. Взяв для этого кредит в почти миллион двести пятьдесят тысяч гривен, он заявил, что имеет возможность это сделать, потому что получает зарплату в 17 тысяч гривен. О скандале понемногу забыли, и он даже почти не повлиял на ход внеочередной избирательной кампании в прошлом году.

Но давний политический оппонент крымского председателя, бывший начальник милиции Крыма, а ныне первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по борьбе с организованной преступностью Геннадий Москаль днями напомнил давнюю историю. «Господин Гриценко в прошлом году взял мерседес за миллион двести тысяч, в кредит на 15 лет. А в этом году несколько дней назад всю сумму полностью погасил. Последний транш – 600 тысяч гривен. А откуда такие деньги? Наверно, появилась какая-то инвестиция, но откуда? А то, что он обещал, – 15 лет исправно платить из своей зарплаты, – к сожалению, он вас обманул», – сказал крымским журналистам Геннадий Москаль.

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий Гриценко на вопрос Радио Свобода, правдивая ли информация Геннадия Москаля, а также не собирается ли он обнародовать декларацию о доходах своих и семьи, ответил не полностью: «Что касается декларации, то я ее заканчиваю и, безусловно, обнародую в масс-медиа. Относительно первого вопроса, то я считаю, что средства массовой информации уделяют слишком много внимания больному воображению господина Москаля».

Тему, достаточно ли зарабатывают крымские чиновники, чтобы жить в вызывающей роскоши, сейчас активно обсуждает крымская пресса. Недавно симферопольская газета «События» опубликовала материал, в котором описывается, как жена крымского спикера приобрела яхту, которая сейчас стоит в яхт-клубе местечка Щолкино на Азовском море под арестом таможни, потому что оказалась контрабандной. Публично эту информацию Анатолий Гриценко не опроверг, но стало известно, что он звонил по телефону редактору издания Наталии Панченко и после резкого разговора пообещал подать в суд.

Именно эта газета в прошлом году обращалась к крымскому спикеру, как и к другим чиновникам, с просьбой обнародовать на ее страницах декларацию о доходах. В отличие от многих должностных лиц, Председатель Верховной Рады автономии отказался, сказав, что сделает это лишь после представителя Президента Украины в Крыму.