Вице-премьер Кириленко назвал певицу MARUV "подругой регионалов" (видео)

В сессионном зале Рады чуть не произошла драка.

В Верховной Раде во время рассмотрения законопроекта об украинском языке как государственном возник спор между вице-премьер-министром Украины Вячеславом Кириленко и депутатом от «Оппозиционного блока» Василием Нимченко.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутат Нимченко настаивает на рассмотрении своих поправок, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта.

Он также несколько раз отметил, что Кириленко нецелесообразно находиться в сессионном зале парламента, а также раскритиковал за позицию о недопустимости представления Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» артистами, которые гастролируют в России.

В ответ Кириленко отметил, что "не вам, "регионалам", указывать мне, где мне быть и чем мне заниматься".

"Ваш вождь Янукович разворовал страну, пригласил сюда путинские войска - и сбежал, ваш премьер Азаров разворовал страну - и сбежал, прокурор Пшонка разворовал - и сбежал. И вы теперь будете нас всех учить, как нам принимать закон об украинском языке", - сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что бывшим "регионалам" не удастся сорвать принятие закона об украинском языке.

Отвечая на обвинения относительно «Евровидения», Кириленко сказал: "Я сочувствую вам, что ваша подруга не поехала на Евровидение".

По словам вице-премьера, певица MARUV, которая победила на национальном отборе, отказалась от участия в «Евровидении», чтобы гастролировать в России.

"Как говорили древние греки - подобное стремится к подобному. Вот вы точно такие же гастролеры, только ваши гастроли не там - на площадках, а в Верховной Раде Украины".

В ответ Нимченко отметил, что кандидатуру победительницы национального отбора определяли голосованием люди.

Во время этого спора в сессионном зале также произошла словесная перепалка между депутатами из фракций "Народный фронт" и "Оппозиционный блок".

Ситуация едва не дошла до драки, но депутаты вовремя остановились.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор «выявил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у остальной части вызывает возмущение и неприятие».