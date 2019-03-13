Порошенко уволил главного СБУшника Сумщины
13:19, 13 марта 2019Политика
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Владислав Косинский занимал должность с 14 февраля 2017 года.
Порошенко подписал соответствующий указ / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко уволил Владислава Косинского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
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Об этом говорится в указе главы государства № 72/2019 от 13 марта.
"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - сказано в документе.
При этом причина увольнения не указана.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2017 года глава государства назначил Косинского начальником Управления СБУ в Сумской области вместо Юрия Гончарова.
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