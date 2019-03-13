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Порошенко уволил главного СБУшника Сумщины

13:19, 13 марта 2019
Политика
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Порошенко подписал соответствующий указ / фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уволил Владислава Косинского с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

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Об этом говорится в указе главы государства № 72/2019 от 13 марта.

"Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области", - сказано в документе.

При этом причина увольнения не указана.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля 2017 года глава государства назначил Косинского начальником Управления СБУ в Сумской области вместо Юрия Гончарова.

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Теги: #СБУ#Сумщина