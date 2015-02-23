Экс-регионала Чечетова выпустили из СИЗО - адвокат

Бывшего народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова выпустили из СИЗО. Об этом РБК-Украина сообщил адвокат Чечетова Сергей Маляренко.

"Его уже выпустили", - отметил Маляренко.

По его словам, скорее всего Чечетова выпустили из-за сообщений в прессе о том, что, несмотря на залог, Чечетова не выпускали из СИЗО.

Вместе с тем, Маляренко отметил, что ему пока не известно, одели ли Чечетову электронный браслет.

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Напомним, 20 февраля ГПУ объявила Чечетову подозрение в совершении преступления во время принятия законов 16 января 2014 г. В ночь на 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 4 тыс. 105 минимальных зарплат - то есть около 5 млн гривен.

Сегодня за Чечетова был внесен залог. При этом адвокат экс-регионала отказался сообщать, кто его внес.