Правоохранители задержали двух экс-бойцов "черной роты Беркута" – Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По словам Авакова, в ходе реализации оперативной информации следственными органами проведено 18 обысков в отношении 20 бывших сотрудников экс-«Беркута». «Во время обысков изъяты вещественные доказательства, имеющие непосредственное отношение по факту предъявленного подозрения в совершении преступления», - сообщает пресс-служба.

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Аваков отметил, что в ближайшие часы будет объявлено об обоснованном подозрении еще 18 экс-беркутовцам, которые будут объявлены в розыск.

Аваков сообщил, что оба задержанных бойца, как и 18 разыскиваемых – были бойцами так называемой «черной роты Беркута»: «20 февраля прошлого года они получили преступный приказ от министра МВД Захарченко применить огнестрельное оружие против мирных участников Евромайдана и стреляли по людям».

«Следствие по крупицам восстанавливает картину этого трагического дня. Да, истину установить не просто, и многие в бегах – но так будет не всегда – расплата будет неотвратимой – шаг за шагом – но будут наказаны все, от Януковича-Захарченко до того, кто «выполнял» приказ и бесчеловечно нажимал на гашетку по мирным людям», – подчеркнул Аваков.