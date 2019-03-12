"Это чушь": Аваков отрицает "российский след" в беспорядках в Киеве и Черкассах

Глава МВД заверил, что полиция будет выполнять свою работу, даже если кто-то переходит границы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что пророссийские силы не причастны к беспорядкам в Киеве и Черкассах 9 марта, когда националисты вступили в столкновения с полицейскими.

"Та это чушь, я думаю", - сказал Аваков в эфире телеканала ICTV, комментируя информацию о том, что эти инциденты могли быть инспирированы российской стороной.

По словам министра, инициировавшие беспорядки "решили, что они могут переходить границы". "Нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое", - считает он.

"Миссия Нацполиции - когда даже все сходят с ума, многие переходят границы, мы будем спокойны, сделаем свою работу, даже когда нас будут дискредитировать", – заявил Арсен Аваков.

Ранее партия "Блок Петра Порошенко" обвинила "пророссийские силы" и "олигархов-беглецов" в массовых столкновениях представителей "Национальных дружин" и правоохранителей 9 марта в Черкассах, во время которых пострадали по меньшей мере 22 полицейских.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии «Национальный корпус» с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, бьыло распылено какое-то вещество.

По данным полиции, в результате столкновений возле АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец. После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы огласить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. 10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах. По информации члена партии «Национальный корпус» Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.