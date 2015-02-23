Спецслужбы Кремля готовят новый Майдан - The Sunday Times

По данным источников газеты, Россия намерена извлечь выгоду из нарастающего общественного недовольства тем, "как киевский правительство ведет войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами".

Читайте такжеDer Spiegel: революция с ошибками

При этом, как отмечает автор статьи, "Кремль переключает внимание на западную часть страны, которая традиционно привержена Европе", пишет ТСН.

Также речь идет о "параллельной" операцию по разжиганиюсепаратистского движения на востоке страны.

Автор цитирует мнение неназванного украинского "высокопоставленного источника в силовых структурах": "Они [российские разведчики - ред.] очень успешно используют направленный на Порошенко общественный гнев для начала акций протеста на почве национализма, чтобы тем самым отвлечь внимание правительства от востока", - говорится в статье.

"Их цель - националистические волнения, которые привели бы к новому Майдану и, как следствие, к экономическому и политическому хаосу. После недавних событий добиться этого будет несложно". Собеседник The Sunday Times также утверждает, что в заговоре задействованы украинские политики среднего эшелона.

Источники издания также сообщили, что Порошенко "обдумывает введение военного положения в шести областях Украины, в частности для расширения полномочий силовых ведомств в борьбе с российским шпионажем".

Еще один собеседник газеты, связанный с батальоном "Азов", сказал: "Если правительство не справится ни с защитой страны, ни с искоренением коррупции, нам будет нужен новый Майдан, чтобы избавиться от него - и наши батальоны смогут в этом помочь".

Кроме того, источник в украинской разведке подтвердил The Sunday Times, что на западе страны нарастает недовольство ходом боевых действий: "В западных регионах Украины у многих есть ощущение, что они и так близки к Европе, и им не хочется погибать на войне с Россией на востоке".