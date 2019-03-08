Гладковский собирает «титушек» для провокаций 9 марта в Киеве - Нацкорпус

По данным Нацкорпуса, это связано с акцией протеста на Майдане Незалежности "Свинарчук Порошенко - за решетку!", которую инициировала партия.

Национальный корпус заявляет о том, что на 9 марта в Киеве готовятся провокации в связи с масштабной акцией протеста на Майдане Незалежности "Свинарчук Порошенко - за решетку!", которую инициировала партия.

Об этом сообщает пресс-служба «Национального корпуса» на своей странице в Facebook.

«Сразу после того, как Национальный корпус инициировал проведение 9 марта на Майдане Незалежности масштабной акции протеста "Свинарчук Порошенко - за решетку!" появилась информация о подготовке недружественными к НК силами из окружения "Свинарчука-Гладковского" ряда провокаций», - говорится в сообщении.

По данным националистов, их «оппоненты, в соответствии с имеющимся у них предыдущим опытом, спланировали инциденты с привлечением провокаторов-"титушек" против представителей Национальной полиции и Национальной гвардии Украины», в частности с применением огнестрельного и холодного оружия, средств самозащиты в виде баллончиков со слезоточивым газом.

«Как видим, компания "Свинарчука-Гладковского" умело использует награбленные у государства средства для собственной защиты и дискредитации патриотических сил Украины и в целом украинских граждан, которые выступают против произвола и коррупции», - подчеркивают в Нацкорпусе.

Национальный корпус предостерегает всех от провокаций во время акции протеста "Свинарчук Порошенко - за решетку!".