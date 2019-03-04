Совет ЕС продлил на год санкции для Януковича и его 11 соратников
Совет Европейского Союза утвердил решение продлить до 6 марта 2020 года санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 его соратников.
Как говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза, правовые документы о продлении ограничительных мер будут опубликованы 5 марта в Официальном журнале ЕС.
"Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов, направленное против 12 лиц, определенных ответственными в злоупотреблении украинскими государственными финансами или в превышении полномочий, что привело к потере украинских государственных финансов", - говорится в сообщении.
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В то же время в отношении одного человека санкции не продлены. Это решение основывается на ежегодном пересмотре ограничительных мер. Официально имя этого лица не сообщается.
В то же время, как известно, на прошлой неделе санкции сняли с экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.
Как сообщал УНИАН, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.
Год назад из санкционного списка были исключены экс-министр юстиции Елена Лукаш и брат Андрея Клюева, народный депутат Сергей Клюев.
В санкционный список входят вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.