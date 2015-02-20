Медведев: Украина должна оплатить газ, поставляемый в «ДНР» и «ЛНР»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совбеза России.

«Потребители выставили заявку на больший объем, но мы будем действовать в соответствии с заключенным контрактом. Касается ли это потребителей, которые находятся на территории всей Украины, или же отдельных областей Украины, это все равно входит в общий баланс газа, который поставляется на территорию Украины. И мы будем поставлять до тех пор, пока есть деньги, учитывая, естественно, и те объемы, которые в настоящий момент мы в гуманитарных целях поставляем по альтернативному маршруту в «ДНР» и «ЛНР», - заявил Медведев.

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При этом он заявил, что заявка увеличилась в два с половиной раза. «Так что либо нашим украинским партнерам нужно будет расплатиться за это все, либо нам, как обычно, придется принимать сложное решение», - подчеркнул Медведев.

В свою очередь, Путин сказал: «Я прошу правительство РФ придерживаться контрактных обязательств и строго их исполнять». «Хорошо, так и сделаем, Владимир Владимирович», - ответил Медведев.