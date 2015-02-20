О подозрении в преступлениях против Майдана объявили 18 бывшим чиновникам

За преступления против Майдана объявлено о подозрении 18 бывшим высокопоставленным должностным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк на пресс-конференции.

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По его словам, по результатам дел по Майдану «в целом объявлено о подозрении 18 бывшим высокопоставленным должностным лицам высшего ранга, из которых большинство находятся в розыске».

«В настоящее время здесь, на месте только бывший председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов. В целом привлечено к ответственности более 100 человек. При этом из органов МВД привлечено более 60 человек», - сказал Горбатюк.