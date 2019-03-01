У Порошенко указали на опасность подписанного с РФ протокола по Азовскому морю

Заместитель постоянного представителя президента в АРК напомнил о привычке России постоянно нарушать договоры.

Подписанный Украиной и Россией договор о квотах на вылов рыбы в Азовском море не дает никаких гарантий безопасности украинским рыбакам.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает «Обозреватель». По его словам, Россия постоянно нарушает нормы международного права, а также договоры с Украиной.

"Мы с первого дня по данному вопросу высказывали позицию о нецелесообразности подписания протокола о ловле рыбы, потому что никакие договора, в частности относительно Азова, РФ не выполняет", – заявил чиновник.

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"Российская сторона похищает наших рыбаков, которые законно осуществляют промысел в акватории Азовского моря, закрыла без согласования с Украиной часть Азовского моря, а именно Таганрогский залив, 22 квадратных километра, незаконно построила мост, препятствует торговому судоходству через Керченский пролив, незаконно выдала более ста квот на территории оккупированного Крыма", – сказал Гданов.

По его словам, нормы, которые нарушает РФ, прописаны в договоре 2003 года по совместному использованию Азова.

"Российская сторона ни один из пунктов не выполняет и, по моему мнению, подписание данного протокола никаких гарантий относительно промысла украинской стороне не дает", – подчеркнул Гданов.

"Никакого смысла подписывать, никаких гарантий для Украины этот протокол не дает. Мы должны переходить по Азову на международное море постепенно, с учетом позиции международных судов", – добавил он.

Напомним, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством России протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.