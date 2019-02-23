Аваков заявляет, что СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции

Министр отметил, что говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований.

Служба безопасности Украины использовала дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявив интервью изданию «Зеркало недели».

«Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, сотрудниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции», - отметил он.

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Аваков подчеркнул, что говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований. При этом министр добавил, что он не собирается покрывать работников полиции, если выясниться их причастность к совершению преступления.

«Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, — понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив», - заверил он.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6 , п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

Также 13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией на Херсонщине. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.