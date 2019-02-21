Кравчук рассказал, что его больше всего шокировало из закрытых архивов СССР
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как он "потерял веру в советский проект".
Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".
"В 1967 году, когда я поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС и получил доступ к закрытым архивам и неопубликованным трудам Владимира Ленина. Это не человек писал, а какой-то дьявол! Он писал: не стесняйтесь, убивайте столько людей, сколько нужно, революция все оправдает. А премия за убитых рассматривалась на заседании Совнаркома", - поделился Кравчук.
Читайте такжеЭкс-президент Украины оценил вероятность Третьей мировой войны
Он рассказывает, что шоком для него стали также украинские архивы времен Голодомора.
"Эти два удара привели меня к выводу, что власть и государство, которые убивают свой народ, обречены. Система гнила, расшатана голодом и репрессиями, а когда Горбачев дал ход гласности и возможности узнать правду широкому кругу людей, это стало ее гробовой доской", - добавил экс-президент.
Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".