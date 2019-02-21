Кравчук рассказал, что его больше всего шокировало из закрытых архивов СССР

Кравчук заявил, что для него стали шоком украинские архивы времен Голодомора.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как он "потерял веру в советский проект".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"В 1967 году, когда я поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС и получил доступ к закрытым архивам и неопубликованным трудам Владимира Ленина. Это не человек писал, а какой-то дьявол! Он писал: не стесняйтесь, убивайте столько людей, сколько нужно, революция все оправдает. А премия за убитых рассматривалась на заседании Совнаркома", - поделился Кравчук.

Читайте такжеЭкс-президент Украины оценил вероятность Третьей мировой войны

Он рассказывает, что шоком для него стали также украинские архивы времен Голодомора.

"Эти два удара привели меня к выводу, что власть и государство, которые убивают свой народ, обречены. Система гнила, расшатана голодом и репрессиями, а когда Горбачев дал ход гласности и возможности узнать правду широкому кругу людей, это стало ее гробовой доской", - добавил экс-президент.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".