Порошенко: пришло время поставить РФ на место и лишить ее права вето в Совбезе ООН

Президент напомнил, что в 2014 году в ответ на нашу добрую волю одна из подписантов Будапештского Меморандума - Российская Федерация – «воткнула нам нож в спину».

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что пришло время поставить РФ на место и лишить ее права вето в Совбезе ООН по вопросам ее агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления в прениях Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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Глава государства напомнил, что в 2014 году в ответ на нашу добрую волю одна из подписантов Будапештского меморандума - Российская Федерация - «вонзила нам нож в спину».

«Прибегнув к военной агрессии против Украины, Россия нарушила все возможные основополагающие нормы и принципы международного права, включая Устав ООН. Устав, который поручает членам Совета безопасности поддерживать международный мир и безопасность, а не развязывать конфликты во всем мире», - отметил он.

Порошенко спросил, что же может сделать международное сообщество в отношении России?

«Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги наций - правильный и оправданный ход. Возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето, во всяком случае, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?», - добавил президент.