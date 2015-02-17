В "Азове" заявили, что вывезли всех жителей Широкино

19:38, 17 февраля 2015
Политика
3561 0

Бойцы полка "Азов" сообщили, что вывезли из села Широкино, где продолжаются ожесточенные бои с террористами "ДНР", всех мирных жителей, которые там оставались.

Азовцы вывезли последних мирных жителей с Широкиного

От деревни практически ничего не осталось, сообщается на официальной странице добровольческого полка в Facebook.

"Вчера мы вывезли последних людей, еще раз прошли село. Нашли около десяти. Мирных жителей сейчас в селе нет. Разрушения очень большие - село уничтожено на 60-70% в результате артиллерийского огня врага", - рассказывает в своем интервью командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Читайте такжеШирокино разделено на две части буферной зоной - комбат «Азова»Всего азовцы вывезли около 50 человек из охваченного войной села.

По данным переписи 2001 года, в Широкиному жили 1411 человек.

Post by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter