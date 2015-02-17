В "Азове" заявили, что вывезли всех жителей Широкино
19:38, 17 февраля 2015Политика
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Бойцы полка "Азов" сообщили, что вывезли из села Широкино, где продолжаются ожесточенные бои с террористами "ДНР", всех мирных жителей, которые там оставались.
Азовцы вывезли последних мирных жителей с Широкиного / facebook.com/azov.batalion
От деревни практически ничего не осталось, сообщается на официальной странице добровольческого полка в Facebook.
"Вчера мы вывезли последних людей, еще раз прошли село. Нашли около десяти. Мирных жителей сейчас в селе нет. Разрушения очень большие - село уничтожено на 60-70% в результате артиллерийского огня врага", - рассказывает в своем интервью командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
Читайте такжеШирокино разделено на две части буферной зоной - комбат «Азова»Всего азовцы вывезли около 50 человек из охваченного войной села.
По данным переписи 2001 года, в Широкиному жили 1411 человек.
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