В "Азове" заявили, что вывезли всех жителей Широкино

От деревни практически ничего не осталось, сообщается на официальной странице добровольческого полка в Facebook.

"Вчера мы вывезли последних людей, еще раз прошли село. Нашли около десяти. Мирных жителей сейчас в селе нет. Разрушения очень большие - село уничтожено на 60-70% в результате артиллерийского огня врага", - рассказывает в своем интервью командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Читайте такжеШирокино разделено на две части буферной зоной - комбат «Азова»Всего азовцы вывезли около 50 человек из охваченного войной села.

По данным переписи 2001 года, в Широкиному жили 1411 человек.