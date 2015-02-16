В Окружном административном суде проходит обыск
17:22, 16 февраля 2015Общество
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В настоящее время следователи прокуратуры Киева проводят обыск в помещении Окружного административного суда города.
В Окружном административном суде проходит обыск \УНИАН
Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Алена Яхно.
«Как оказалось, судьи этого суда умудрялись каким-то непостижимым образом наслаждаться жизнью за границей и при этом принимать судебные решения, выносить приговоры. О чем есть соответствующая информация Государственной пограничной службы», - сообщила Алена Яхно.
Прокуратура проводит обыск в Окружном административном суде Киева
«Сейчас изымаются техника, документы, оригиналы решений. Также проверяются данные, которые вносились в табеля учета рабочего времени», - добавила она.
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