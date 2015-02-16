В Окружном административном суде проходит обыск

Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Алена Яхно.

«Как оказалось, судьи этого суда умудрялись каким-то непостижимым образом наслаждаться жизнью за границей и при этом принимать судебные решения, выносить приговоры. О чем есть соответствующая информация Государственной пограничной службы», - сообщила Алена Яхно.

«Сейчас изымаются техника, документы, оригиналы решений. Также проверяются данные, которые вносились в табеля учета рабочего времени», - добавила она.