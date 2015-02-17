Культ личности Путина в Крыму является оберегом против местной власти - эксперт

По мнению эксперта Крымского института стратегических исследований Сергея Костинского, "выслуживание перед Путиным воспринимается в Крыму, скорее всего, как оберег против местной власти", цитирует его Крым.Реалии.

"В книге «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» есть такой персонаж – сапожник по фамилии Сталин. От расправы НКВД его спасло только то, что он являлся однофамильцем «отца нации». Здесь мы наблюдаем что-то похожее – приспособленцы не только рассчитывают на какие-то блага, но и защищаются от возможного прессинга именем Путина", – уверен Костинский.

Читайте такжеВ Крыму сегодня откроют памятник Сталину при участии высших должностных лиц РФ"Его личная власть в российском государстве, в целом, является полной и неограниченной. При таком режиме единственной формой получения доступа к власти, карьерного роста и даже банального самосохранения является демонстрация лояльности политическому лидеру", – объясняет Костинский инициативы установки Путину памятника в Крыму.

По мнению эксперта, "культ ручного управления страной получил зеркальное отражение – культ личности".

"В результате в России демонстрация лояльности Путину является высоконкурентной сферой. Чтобы выделиться, общественникам и политикам приходится озвучивать самые дичайшие предложения. Крым тоже постепенно интегрируется в это варварское политическое пространство. Поэтому мы еще неоднократно будем свидетелями самых унизительных и глупых примеров выслуги перед российским автократом", – добавляет Костинский.