Бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Бондарчук объявлен в розыск

Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.

Читайте такжеБывшему руководителю "Укрспецэкспорта" объявили подозрение в растрате

Как сообщал УНИАН, 29 января в отношении руководства "Укрспецэкспорта" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). 21 января главная военная прокуратура сообщила Сергею Бондарчуку о подозрении в завладении средствами "Укрспецэкспорта" на сумму более $7 млн. Печерский райсуда выдал разрешение для его задержания и привода в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.