Бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Бондарчук объявлен в розыск

21:27, 16 февраля 2015
Политика
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МВД объявило в розыск бывшего руководителя госкомпании по экспорту и импорту вооружения "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука. 

МВД объявило в розыск бывшего руководителя "Укрспецэкспорта "/Фото УНИАН

Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.

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Как сообщал УНИАН, 29 января в отношении руководства "Укрспецэкспорта" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). 21 января главная военная прокуратура сообщила Сергею Бондарчуку о подозрении в завладении средствами "Укрспецэкспорта" на сумму более $7 млн. Печерский райсуда выдал разрешение для его задержания и привода в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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