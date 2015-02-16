За Ефремова могут внести залог в размере 3 млн гривень
На суде также присутствуют депутаты от Оппозиционного блока Михаил Добкин и Юрий Воропаев.
Об этом сообщает пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.
«Озвучен залог в 3 млн грн», -написала она.
Тем временем, стало известно, что прокуратура требует арестовать бывшего главу фракции Партии регионов Александра Ефремова с возможностью внесения залога в сумме около 3 млн грн.
Об этом руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Елена Яхно сообщила в Facebook.
«Прокуратура просит суд применить к А.Ефремову арест с определением залога в размере около 3 млн грн», - написала Яхно.
Как известно, правоохранители задержали Ефремова в Киеве 14 февраля.
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По словам генпрокурора Шокина, экс-регионалу объявлено подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге, но "есть и другие статьи", по которым проверяется его деятельность.