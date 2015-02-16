Шокин назначил себе в заместители экс-прокурора Тбилиси
14:27, 16 февраля 2015Политика
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Генеральный прокурор Виктор Шокин рассказал, что назначил себе двух заместителей.
Сакварелидзе будет ведать кадрами в ГПУ / frontnews.ge
Об этом передает корреспондент УНИАН.
"Мной сегодня назначено два заместителя генерального прокурора Украины - это Гузырь Владимир Павлович и Давид Сакварелидзе", - заявил он.
По словам генпрокурора, Владимир Гузырь будет курировать вопросы следствия СБУ, МВД и налоговой милиции, а Давид Сакварелидзе будет ведать кадрами в ГПУ, всеми вопросами, связанными с евроинтеграцией, а также реформированием органов ГПУ.
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При этом, по словам Шокина, Давид Сакварелидзе баллотируется на должность главы антикоррупционного бюро. Он работал прокурором Тбилиси, а с 2009 по 2012 год занимал должность первого заместителя главного прокурора Грузии.
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