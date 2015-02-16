Кузьмин обратился в Евросуд по правам человека

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил его адвокат Оливер Чирич.

По словам представителя бывшего первого зама Генпрокурора, дело по подозрению Кузьмина имеет политический характер и может стать таким же громким, как процессы над экс-премьером Юлией Тимошенко и бывшим главой МВД, народным депутатом Юрием Луценко.

Напомним, в январе Интерпол отказался объявлять в международный розыск Рената Кузьмина, сделавшего сенсационное заявление в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в котором прослеживается участие экс-президента Украины Леонида Кучмы, назвав дело против него политическим.

Как сообщалось ранее, в мае 2014 года Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины начало досудебное расследование по факту организации в 2010 году бывшим первым заместителем Генпрокурора Ренатом Кузьминым незаконногозадержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательства судьи Печерского суда столицы к избранию ему меры пресечения в виде ареста.