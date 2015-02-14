В России собрали 14-тый "гуманитарный конвой"

Колонна из 170 грузовиков весом 1800 тонн готова к отправке, сообщается на сайте МЧС России.

"Планируется, что очередная колонна МЧС России выйдет из Донского спасательного центра утром 15 февраля, планируется, что в первой половине дня автомобили прибудут в Донецк и Луганск", - сказано также в сообщении.

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В СНБО заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Каждый раз после прибытия так называемых ”гумконвоев” обстрел боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливается.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела погибших в Украине российских солдат.