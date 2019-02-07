В МинВОТ объяснили, зачем Янукович заговорил о своем участии в переговорах по пленным

По словам заместителя министра Юрия Грымчака, это заявление является попыткой показать, что якобы Янукович еще «что-то значит в этом мире».

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) расценивают заявление бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, о готовности присоединиться к переговорному процессу по обмену украинских пленных в РФ на осужденных в Украине российских граждан по формуле «всех на всех» попыткой привлечь к себе внимание.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.

«Заявление о том, что я (Янукович - УНИАН) хочу участвовать в обмене, которое исходит от человека, который был обвинен и судом получил 13 лет тюрьмы, и сейчас рассматривается это дело в апелляции - это попытка показать, что «я еще что-то значу в этом мире», - считает Грымчак.

«В этом вообще смысла нет. Это попытка вернуть к себе внимание, и больше ничего», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля бывший президент Виктор Янукович, осужденный за государственную измену, заявил о готовности возглавить инициативу по обмену украинских пленных в РФ на осужденных в Украине граждан РФ по формуле «всех на всех».