Порошенко поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Как сообщается на официальном интернет-представительстве президента Украины, встреча состоялась 3 февраля.

Порошенко поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом выдающемся событии как для церковной жизни и православной общины, так и для Украинского государства в целом.

«Хочу передать мои самые теплые поздравления и слова благодарности его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам», - сказал президент.

Читайте такжеЕпифаний после интронизации: верим, что "в надлежащее время" ПЦУ станет патриархатом

Он отметил, что Православная церковь Украины прошла большой путь к объединению и получению томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата. «Сегодня большой день для Украины. И я рад, что делегация Вселенского патриархата сегодня с нами в этот день», - добавил он.

Митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил главу государства в постоянной поддержке Украины и новой Православной церкви со стороны Вселенского патриарха Варфоломея. «Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И Вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал, риск, но в то же время и большую возможность», - сказал он.

Митрополит Галльский также подчеркнул, что интронизация предстоятеля Православной церкви Украины является важным историческим моментом.

Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Он выразил надежду, что глава Украинского государства будет иметь возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинцев церкви документ.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в Соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.