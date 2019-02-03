Епифаний после интронизации: верим, что "в надлежащее время" ПЦУ станет патриархатом

Предстоятель ПЦУ призвал к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний после вхождения на престол (интронизации) призвал всех православных объединиться и выразил надежду, что в будущем в положенное время Церковь получит статус патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Епифаний заявил во время божественной литургии, во время которой состоялась его интронизация в Софийском соборе в Киеве.

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«Мы верим, что с божьей помощью дело единства украинского православия будет успешно завершено, как успехом увенчалась столетняя борьба за автокефалию», - заявил он.

По словам Епифания, если до сих пор перед православными Украины стояли задачи объединиться в поместную церковь и получить томос об автокефалии, то сейчас ПЦУ предстоит утвердить совершенное единение, продолжить развитие и укрепление церкви, расширить всеправославное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами.

«Мы верим, что в положенное время в будущем все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви и статуса патриархата. Мы хотим, чтобы те православные, кто сейчас в Украине по разным причинам не относится к поместной автокефальной православной церкви, вошли в нее», - подчеркнул он.

Предстоятель ПЦУ призвал к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян.

«Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас. Оставим в прошлом то, что нас разделяло, и работаем вместе на благо православия и Украины как единая поместная церковь», - подчеркнул Епифаний.

Он заверил, что ПЦУ остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями как в Украине, так и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Справка УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.