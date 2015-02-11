СМИ объяснили, почему выходил Порошенко

21:55, 11 февраля 2015
Политика
87165 0

Президент Украины на несколько минут покинул комнату, где проходили переговоры в Минском формате, для разговора с Генштабом Украины.

REUTERS

Об этом сообщает Громадське ТВ в Твиттере без ссылки на источник.

Ранее российские СМИ сообщили, что Порошенко вышел из комнаты, где происходили переговоры и поднялся на второй этаж дворца, после чего вернулся обратно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter