СМИ объяснили, почему выходил Порошенко
21:55, 11 февраля 2015Политика
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Президент Украины на несколько минут покинул комнату, где проходили переговоры в Минском формате, для разговора с Генштабом Украины.
REUTERS
Об этом сообщает Громадське ТВ в Твиттере без ссылки на источник.
Ранее российские СМИ сообщили, что Порошенко вышел из комнаты, где происходили переговоры и поднялся на второй этаж дворца, после чего вернулся обратно.
Президент выходил на телефона разговор с Генштабом
- Hromadske.TV (@HromadskeTV) 11 февраля 2015
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