Порошенко вышел из зала, где проходит встреча в «нормандском формате» - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко покинул зал, где проходили переговоры "нормандской" четверки в узком составе, и поднялся на второй этаж Дворца независимости в Минске, передает РИА Новости.

В комнату для переговоров, где проходит встреча лидеров стран-участниц "нормандского" формата время от времени заходили члены делегаций для консультаций.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Минске стартовали переговоры в "нормандском формате". На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.