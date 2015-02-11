Премьер-министр Венгрии посетит Украину
20:16, 11 февраля 2015Политика
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину с кратким визитом.
REUTERS
Об этом заявил спикер Орбана Берталан Гаваси, говорится в сообщении пресс-службы венгерского правительства, которое цитирует Европейская правда.
"Премьер-министр проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве" - сказал он.
Читайте такжеТысячи венгров протестовали против политики Орбана на сближение с РоссиейВизит состоится в пятницу.
При этом визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоится всего за несколько дней до запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, который должен состояться 17 февраля.
Стоит отметить, что Виктора Орбана на Западе считают "другом Кремля", который часто идет вопреки основной линий Евросоюза в отношениях с Россией.
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