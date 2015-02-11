Премьер-министр Венгрии посетит Украину

Об этом заявил спикер Орбана Берталан Гаваси, говорится в сообщении пресс-службы венгерского правительства, которое цитирует Европейская правда.

"Премьер-министр проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве" - сказал он.

Читайте такжеТысячи венгров протестовали против политики Орбана на сближение с РоссиейВизит состоится в пятницу.

При этом визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана состоится всего за несколько дней до запланированного визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, который должен состояться 17 февраля.

Стоит отметить, что Виктора Орбана на Западе считают "другом Кремля", который часто идет вопреки основной линий Евросоюза в отношениях с Россией.