Меркель отбыла в Минск
15:53, 11 февраля 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель в сопровождении министра иностранных дел ФРГ Франца-Вальтера Штайнмайера отбыла в Минск для участия в переговорах в «нормандском формате» относительно ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщает официальный Twitter Министерства иностранных дел ФРГ.
"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Штайнмайер сейчас направляются в Минск на саммит для четырехсторонних переговоров с участием Франции, Украины и России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча в Минске дает "проблеск надежды".
Читайте такжеСМИ опубликовали предложения "ДНР" и "ЛНР" на переговорах в Минске (документ)Как сообщал УНИАН, ожидается, что сегодня в Минске состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина.
В Кремле подтвердили участие президента РФ в переговорах в Минске.
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