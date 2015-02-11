Меркель отбыла в Минск

Об этом сообщает официальный Twitter Министерства иностранных дел ФРГ.

"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Штайнмайер сейчас направляются в Минск на саммит для четырехсторонних переговоров с участием Франции, Украины и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча в Минске дает "проблеск надежды".

Читайте такжеСМИ опубликовали предложения "ДНР" и "ЛНР" на переговорах в Минске (документ)Как сообщал УНИАН, ожидается, что сегодня в Минске состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и Путина.

В Кремле подтвердили участие президента РФ в переговорах в Минске.