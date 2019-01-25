Россия отвергла требования ПАСЕ по поводу пленных украинских моряков

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию немедленно освободить захваченных украинцев.

В России требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, назвали "нелогичными".

Об этом заявил председатель комитета по вопросам межнациональных отношений Юрий Гемпель, передает "РИА Новости".

"Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение", - заявил он.

По его словам, со стороны Запада уже стало нормой "предвзято" относиться к действиям России.

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"Для того чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех", — добавил Гемпель.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы призвала Российскую Федерацию оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала Россию немедленно освободить захваченных украинцев.