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Путин не собирается умирать: эксперт оценил вероятность ядерной войны

08:27, 22 января 2019
Политика
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Социолог оценил вероятность новой мировой войны / wikipedia.org

Вероятность ядерной войны сейчас не очень велика, однако не является нулевой.  Из-за агрессивного курса и авантюризма президента РФ Владимира Путина она теперь обозначена некими более серьезными цифрами.

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Такое мнение в комментарии «Главреду» высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Конечно, он (Путин, - ред) не хочет мировой войны, потому что собирается долго править. Плюс ему еще нужно дочерей обеспечить. Он еще и женится у нас. Так что он собирается жить, а не умирать. А ядерная война – это смерть. Но ведь и Гитлер в свое время тоже не хотел мировой войны. Он думал, что все всё будут ему всегда прощать. Даже когда он вторгся в Польшу, он склонялся к мысли, что Англия и Франция не вступятся за Польшу, то есть большой войны не будет. Но, как известно, он просчитался и влез в войну», - отметил он.

«Вот и сейчас есть не нулевая вероятность того, что Путин своей авантюристической политикой влезет в большую войну", – заключил Эйдман.

Ранее издание The Guardian писало, что миру вновь грозит ядерное уничтожение. Потенциальная ядерная война может показаться рудементом Холодной войны. Но система, разработанная для ее предотвращения, теперь под угрозой.

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Теги: #война#Путин