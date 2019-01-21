Появились фото эсминца США, который вошел в Черное море

Эсминец Donald Cook прошел через Стамбул 19 января 2019 года в северном направлении.

Турецкое издание Bosphorus Naval News обнародовало в соцсетях кадры прохода эсминца Соединенных Штатов Donald Cook через Босфорский пролив в Черное Море.

«Эсминец Donald Cook прошел через Стамбул 19 января 2019 года в северном направлении. Первый кадр: перемещение этого эсминца. Второй кадр: перемещения эсминца ВМС США в Черное море», – говорится в подписи к фотографиям. Об этом пишет "Радио свобода".

19 января в Национальном центре управления обороной России заявили, что отслеживают пребывание эсминца США в Черном море.

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USS Donald Cook относится к ранней версии эсминцев типа «Арле Берк».

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что в Черное море все чаще заходят корабли НАТО.

25 ноября российские силовики близ Керченского пролива открыли огонь по украинских кораблях, захватили их и 24 членов их экипажей. Трое моряков при этом были ранены. Всех захваченных украинцев удерживают в СИЗО в Москве. Украинская власть признает их военнопленными.