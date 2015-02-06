Журналисты подтверждают, что лидер российских нацистов "Бэтмен" мешал коллегам из "ЛНР" торговать героином

Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы», пишет Радио Свобода.

Напомним, 1 января недалеко от Луганска вероятно, с помощью так называемой "частной военной компании Вагнера", боевики расстреляли кортеж известного местного сепаратиста Александра Беднова по прозвищу «Бэтмен», который возглавлял одноименное группировки боевиков, куда, в частности, входил отряд неонацистов "Русич".

Самый известный член этого отряда - питерский неонацист, который в детстве прославился еще и как живодер Алексей Мильчаков ("Фриц").

Именно он вскоре после смерти "Бэтмена" в интервью подтвердил, что убрали из-за того, что его батальон мешал заниматься незаконным наркобизнесом луганским боевикам во главе с председателем «ЛНР» Игорем Плотницким (люди Плотницкого утверждают, что убили Беднова за пытки и похищения людей).

По словам Мильчакова, наркотрафик шел через пограничный поселок Пархоменко в Краснодонском районе Луганской области с российской территории через реку Деркул, на участке границы, которая вообще никем не контролируется.

Читайте такжеЛидер боевиков "ЛНР" "Бэтмен" погиб в перестрелке с "народной милицией"Журналисты "Схем" установили интересное совпадение - так называемое «Министерство внутренних дел ЛНР» в мае неожиданно возглавил Юрий Ивакин, руководитель управлением МВД Житомирской области во времена президента Януковича. Но с 1996 по 2001 год Ивакин был главным милиционером Краснодона - и на волне «Русской весны» вернулся на Луганщину уже на стороне сепаратистов.

Примечательно, что в 2010 году Ивакин вместе с прокуратурой полностью «зачистил» Житомирское управление по борьбе с наркотиками, рассказал бывший глава УБНОН в Житомирской области Сергей Дзюбенко.

По его мнению, героиновый трафик крайне выгоден россиянам из-за сверхприбылей и легкости контроля за наркозависимыми боевиками.

"Управлять наркоманом, наркозависимым лицом очень легко. Нет никаких проблем, чтобы послать его в бой как пушечное мясо. Только вдуматься, в Афганистане 1 грамм героина стоит 1 доллар. А на территории Украины 1 грамм стоит 100 долларов! Если Российская Федерация имеет цену 20-25 долларов за грамм, которые к ней заходят из Таджикистана. И дать эти наркотики наемникам, чтобы воевали за их так называемый «русский мир», то это гораздо легче, чем доплатить долларами или гривнами. Тем более, что после этого он без страха будет лезть прямо под пули", - рассказывает специалист.

Кроме того, убийство «Бэтмена» было только началом «разборок» в среде луганских сепаратистов. Уже 10 января боевики «ЛНР», с помощью все той же «частной военной компании Вагнера», атаковали другое подразделение пророссийских боевиков, стоявших в Краснодоне - отдельную бригаду «Одесса».

Перед ликвидацией бойцы «Одессы» успели передать своим товарищам: их уничтожают люди Вагнера, потому что они мешают нелегальному трафику в Краснодонском районе.