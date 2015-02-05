Министры обороны стран НАТО начали заседание по Украине

"Среда безопасности на востоке и юге продолжает посылать риски. В Украине произошла эскалация насилия. Сепаратисты, поддерживаемые Россией, намерены расширить территорию, несмотря на Минские договоренности. Россия продолжает их поддерживать, предоставляя тренировки, военные силы и сотни единиц современного оружия в нарушение своих международных обязательств", - сказал Столтенберг во вступительном слове, открывая САС, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Кроме того, генсек НАТО отметил и угрозу с юга в виде экстремизма.

"Тогда, когда наша среда безопасности продолжает меняться, НАТО должно оставаться сильным. Сегодня мы сделаем следующие шаги по выполнению Плана действий по готовности, чтобы гарантировать, что наши силы готовы и могут реагировать, чтобы иметь дело с вызовами на границах НАТО с востока и с юга", - подчеркнул он.

Генсек Альянса отметил, что эти действия являются "наибольшим усилением коллективной защиты НАТО с конца "холодной войны"". "Мы уже увеличили свое присутствие на земле, в воздухе и на море в восточной части наших союзников. Сегодня мы примем решение по усилению существующих сил реагирования НАТО, решение о размере и композиции новых быстрых сил, которые будут способны реагировать на кризис в дни", - отметил Столтенберг.

Читайте такжеThe Guardian: НАТО начинает уставать от конфронтации с беспощадным ПутинымКроме того, ожидается, что будет принято решение о "командном и контрольном" присутствия НАТО на территории восточных партнеров. "Это упростит быстрые развертки, планирование и координацию межнациональных учений. Это - трансатлантическая командная работа - защищать каждого союзника от любой угрозы", - подчеркнул Столтенберг.