ГПУ должна срочно принять меры для защиты Пукача – Куприй

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат Украины Виталий Куприй (фракция «Блок Петра Порошенко»).

«Мы, депутаты Виталий Куприй и Андрей Денисенко, в данный момент подаем в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении, которое требуем рассмотреть по ускоренной процедуре – в срок меньше 24 часов. Ведь завтра будет очередное заседание суда, может быть вынесено решение, после которого Пукача переведут в Менскую колонию, где его могут убить! Поэтому, ГПУ должна сегодня, срочно, назначить следственные действия – чтобы защитить важного свидетеля, который может дать показания против бывших высших должностных лиц государства», - в частности сказал Куприй.

При этом он пояснил, что к ним как депутатам обратился гражданин Алексей Подольский, являющийся потерпевшим по делу об убийстве журналиста Гонгадзе, и сообщил, что во время закрытых судебных заседаний по этому делу обвиняемый Пукач многократно заявлял об угрозе его жизни. «В связи с тем, что группа прокуроров во главе с заместителем главы Печерского районного суда Киева Андреем Мельником организовали давление на него, угрожая его жизни. По словам Пукача, угрожают ему лично и его семье – если он продолжит давать показания против бывшего президента Леонида Кучмы», - сказал Куприй.