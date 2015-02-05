Патриарх Филарет наградил орденом сенатора Маккейна (фото)

Об этом говорится в сообщении УПЦ Киевского патриархата на ее странице в Facebook.

В то же время, медиа-портал украинской диаспоры VIDIA сообщает, что Патриарх Филарет наградил сенатора Маккейна за поддержку Украины во время Евромайдана и после него в борьбе против российской агрессии.

По данным портала, Филарет будет находиться с визитом в Вашингтоне до 6 февраля. За это время он встретится с дипломатами, сенаторами, конгрессменами и украинской общиной США.

5 февраля Патриарх Филарет примет участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, на котором будет присутствовать президент США Барак Обама.

Сейчас Патриарх уже встретился с послом Украины в США Александром Моциком, благосклонным к Украине конгрессменом от Иллинойса Питером Роскамом.

Сопровождали Филарета митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний и председатель Приходского совета Украинской православной кафедры Св. Андрея Первозванного Иван Яресько, брат министра финансов Украины Наталии Яресько, сообщает медиа-портал украинской диаспоры.

Читайте такжеМаккейн: непредоставление Украине оружия будет сигналом слабости для потенциальных агрессоров во всем миреНапомним, РФ с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. В ответ на это ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против отдельных чиновников и учреждений. Однако, Владимира Путина это не останавливает.

18 сентября на совместном заседании палат Конгресса США в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко призвал мир поддержать армию Украины оружием, ибо «нельзя выиграть войну простынями». 21 сентября сенатор Маккейн раскритиковал решение администрации президента США, которая отказала президенту Украины Порошенко в просьбе о предоставлении оружия.

"Это позор, что администрация продолжает отказывать Украине в оказании военной помощи, в которой она крайне нуждается после того, как ее расчленил президент Путин и оккупировали российские войска", - заявил сенатор. Маккейн подчеркнул, что своим отказом Белый дом поставил под угрозу лидерство США в мире, а также дал опасный сигнал другим диктаторам и агрессорам, которые считают, что "смогут поставить свободный мир на колени". По убеждению Маккейна, Соединенные Штаты имеют обязательства перед ценностями, которые уважают - помогать людям, защищающих свою свободу и свою страну от агрессии тиранов.

19 ноября Маккейн во время дискуссии, посвященной 25-й годовщины Бархатной революции в Чехословакии, вновь призвал жестко противодействовать «диким амбициям» Путина восстановить российскую империю и оказать действенную помощь Украине.

«...Мы не должны втягиваться в третью мировую войну. Нам даже «холодную войну» начинать не надо. Нам надо поддержать принципы НАТО и сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, которые не хотят оставаться в орбите Москвы, а хотят быть частью Европы. Мы должны им помочь. И не только оружием. Мы должны говорить от имени Украины, как когда-то президент Рейган отстаивал народ Чехии и говорил от имени Вацлава Гавела», - заявил сенатор Маккейн.