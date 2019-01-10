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Украина еще не раз попытается провести свои военные корабли через Керченский пролив – Гримчак

18:27, 10 января 2019
Политика
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Юрий Гримчак / фото Радио Свобода

Украина еще не раз будет пытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив, поскольку это не нарушает международный договор с Россией о совместном пользовании Азовским морем.

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Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил в эфире "Прямого", отвечая на вопрос ведущего, будет ли Украина пытаться провести третий военный конвой через Керченский пролив.

"Будем пробовать и не один раз. Возвращаясь к соглашению 2003 года совместного пользования Азовским морем: там прописано, что наши военные корабли без какого-либо согласования и разрешения имеют право проходить Керченский пролив", - подчеркнул он.

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Теги: #Украина#корабли