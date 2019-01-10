Захваченные украинские моряки разрушили планы РФ, назвав себя военнопленными – Денисова (видео)

По словам омбудсмена, каждый украинский военнопленный моряк обеспечен адвокатской поддержкой в РФ, она оплачивается за счет государственного бюджета.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила убеждение, что захваченные украинские моряки разрушили планы Российской Федерации, когда заявили о своем статусе военнопленных и не дают никаких показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после встречи представителей власти с родственниками 24 украинских военнопленных моряков в Одессе.

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«Все центральные органы, которые в том числе причастны к этому: и Минобороны, и Минюст, и МИД, чтобы мир не забывал ежедневно о том, что есть военная агрессия против Украины со стороны РФ, наши ребята, задержанные в результате нескрываемой военной агрессии в Керченском проливе. Если мы будем каждый день говорить об этом, - мы сможем их освободить», - заявила Денисова.

По словам омбудсмена, каждый украинский военнопленный моряк обеспечен адвокатской поддержкой в РФ, она оплачивается за счет государственного бюджета. «У нас есть сегодня 30 адвокатов и еще четыре в резерве», - добавила она.

«Главная стратегия, которая проводится государством, - что наши моряки являются военнопленными, что действовать нужно в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, они все без каких-либо условий должны быть освобождены и возвращены домой. Так же возвращены суда, на которых они были захвачены», - отметила Денисова.

Она заявила, что очень гордится украинскими военнопленными моряками. «Они все герои, они все выполняли свой воинский долг, они все признали себя военнопленными и не дают никаких показаний. Это главное на сегодняшний день и это разрушило всю стратегию РФ в отношении наших моряков. Если мы будем все придерживаться одной стратегии - мы безусловно вернем их домой», - резюмировала уполномоченный по правам человека.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яни Капу» и двум катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».