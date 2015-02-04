Главу Антикоррупционного бюро нельзя ставить в зависимость от парламента - Черненко

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко.

«Сегодня с этим конфликтом мы могли завалить мегасерьезную вещь. Сегодня могли быть сорваны все хорошие вещи, которые есть в этом законопроекте. По другому законопроекту, мы видели как этот парламент подвергается олигархическому влияния. Надо понимать, что так же этот парламент будет подвергаться олигархическим воздействиям, когда Антикоррупционное бюро начнет разбираться в том числе с олигархами, чьих представителей в парламенте более чем достаточно", - сказал он.

Читайте такжеВозглавить Антикоррупционное бюро изъявили желание более 50 человек - ГопкоПоэтому, по его мнению, нельзя ставить в зависимость главу Антикоррупционного бюро.

"Да, есть Президент, но в парламенте тысячи интересов и эти интересы, они сделают эту структуру более уязвимой. В законопроекте исчерпывающий перечень вопросов, за которые Президент может лишить главу этого бюро полномочий. То есть, он не может его просто так снять", - заявил Черненко.