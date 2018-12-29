"Придут корабли других стран": в АП рассказали, как Запад может ответить на дальнейшую агрессию Путина

Как отметили в АП, Кремль из-за санкций и больших дипломатические усилий Запада взял паузу в агрессии против Украины, "но эта пауза не должна нас обманывать".

Запад не позволит президенту России Владимиру Путину превратить Черное или Азовское море в "российское озеро".

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Об этом заявил руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан, комментируя захват в плен украинских моряков возле Керченского пролива, передает «Обозреватель».

По его словам, Кремль из-за санкций и больших дипломатических усилий Запада взял паузу в агрессии против Украины, "но эта пауза не должна нас обманывать".

"Атака на украинские суда в нейтральных водах, огонь на поражение, который велся в нейтральных водах против буксира, попытка потопить буксир, совершенно пиратское задержание этих военнослужащих, отказ им в статусе военнопленных, полнейшая фантасмагория, рассказ о том, что они хотели взорвать Крымский мост – это ни в какие ворота не лезет", – подчеркнул чиновник.

Как заявил Рубан, визит в Украину спецпредставителя США Курта Волкера "продемонстрировал Путину рискованность того курса, которым он идет".

"Самое главное, что мы услышали от мировой дипломатии – никто не позволит Путину превратить Азовское или Черное море в российское озеро. Если Путин и дальше будет настаивать – придут корабли других стран. Они покажут россиянам, что одно дело попытаться потопить украинский буксир, а давайте посмотрим, насколько он будет храбрым в других ситуациях", – отметил он.