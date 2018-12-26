Более половины украинцев считают политическую ситуацию в стране напряженной - опрос

Ситуацию в целом по стране жители областей оценивают значительно хуже, чем на местах.

Почти 58% опрошенных украинцев видят ситуацию в стране напряженной, а 31% - критической.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Социологической группы «Рейтинг» в рамках спецпроекта «Портреты регионов».

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По данным исследования, ситуацию в целом по стране жители областей оценивают значительно хуже, чем на местах.

«Только 6% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в родной области спокойной ситуацию видят 27%, а в своем городе/селе - 43%. Напряженной ситуации в стране видят почти 58% опрошенных, критической - 31%», - говорится в результатах исследования.

В то же время, на местах оценка состояния дел несколько лучше: напряженной ситуацию видят от 38 до 49%, критической - только 13-15%.

Отмечается, что в разрезе регионов не заметно значительной разницы в оценках политической ситуации в стране. Больше всего тех, кто считает ее критической - в большинстве юго-восточных регионов, а также Хмельницкой области.

При этом оценки относительно местности имеют свои региональные различия: так, относительно больше тех, кто считает политическую ситуацию в области спокойной, среди жителей Тернопольской и Львовской областей, меньше - в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Правильность направления движения страны респонденты оценивают хуже (14%), чем области (21%) или своего города/села (29%). Соответственно, о неправильном направлении развития страны говорят 74% опрошенных, своей области - 62%, населенного пункта - 55%.

Меньше тех, кто считает движение страны правильным, в Одесской, Луганской, Херсонской и Хмельницкой областях. На областном уровне правильным направление развития региона считают чаще во Львовской и Харьковской областях, реже - на Донбассе и юге страны. Относительно направления развития по месту жительства лучшие оценки во Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Тернопольской областях, худшие - в Луганской, Николаевской и Херсонской.

«Несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей Украины скорее нейтрально-положительные. 16-18% имеют оптимистичные ожидания относительно будущего, как в Украине, так и на местах. Более половины считают, что ситуация не изменится. В то же время от 17% до 20% опрошенных ожидают ухудшения в следующем году», - говорится в результатах опроса.

*** Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря был проведен опрос среди граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях Украины и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

В исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тыс. респондентов (по 1600 в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.