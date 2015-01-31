Порошенко попросил польского экономиста Бальцеровича помочь Украине с реформами

Президент Петр Порошенко пригласил польского экономиста, политика Лешека Бальцеровича приобщиться к проведению реформ в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь сегодня на встрече Порошенко и Бальцеровича, который в начале девяностых годов прошлого века занимал должности вице-премьер-министра, министра финансов и председателя Национального банка Польши.

Порошенко сообщил, что Польша является примером страны, которая успешно реформировала свою экономику и стала полноправным членом Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Украина, которая стала на путь реформ, заинтересована в применении опыта Польши, например, в реформе местного самоуправления.

Глава государства отметил, что Украина, которая сегодня является объектом агрессии, нуждается в международной поддержке для стабилизации экономики. В то же время, в стране сложились уникальные возможности для проведения реформ.

«Сегодня у нас есть правительство с высоким потенциалом, очень профессиональное и проевропейское. Мы имеем уникальную возможность провести реформы в страны», – прибавил Порошенко.

Он предложил Бальцеровичу приобщиться к этому процессу.

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В свою очередь Бальцерович подчеркнул важность для успеха реформ трех факторов: стратегии, скорости их воплощения и команды реформаторов. В свое время его предостерегали от проведения непопулярных мер, но, по его убеждению, не принимая надлежащих мер для страны, впоследствии есть угроза дальнейшего ухудшения ситуации.

Бальцерович отметил, что для Украины сейчас очень важно показать преданность курсу на реформы. При этом нужно уделить особое внимание вопросу реформирования бюджета, избавляясь от какого-либо субсидирования, но в то же время защищая наиболее уязвимые слои населения. Он отметил, что в свое время в Польше необходимое сокращение бюджетного дефицита также состоялось за счет уменьшения пенсионных расходов путем повышения пенсионного возраста до 67 лет.