Жвания: шушуканий не будет, но если б остановились на Луценко - было б нормально

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона”) убежден, что дискуссия вокруг кандидатуры на должность мэра Киева не перессорит участников парламентской коалиции.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По словам Д.ЖВАНИИ, дискуссия вокруг вопроса кандидатуры «будет проходить в достаточно откровенной форме, не будет никаких закулисных шушуканий». На вопрос, не перессорит ли эта дискуссия коалицию, Д.ЖВАНИЯ ответил: «Я думаю, что нет». «Может быть очень громкая дискуссия, но перессорить не сможет», добавил Д.ЖВАНИЯ и подчеркнул, что столица Украины «имеет право получить достойного человека в мэры».

Отвечая на вопрос, сможет ли коалиция выдвинуть единого кандидата на должность мэра Киева, Д.ЖВАНИЯ сказал, что хотел бы, чтобы «она (единственная кандидатура – УНИАН) была от коалиции». На уточняющий вопрос он сказал: «например, ЛУЦЕНКО, вы хотите меня об этом спросить?». Он также отметил по этому поводу, что к такому решению должен прийти как Юрий ЛУЦЕНКО, который сейчас является министром внутренних дел, так и политическая сила, которую он представляет.

В то же время Д.ЖВАНИЯ добавил, что это было бы «нормально».

По его словам, эта ли кандидатура, или другая, но это должно быть решение «которое должно быть логичным для всей коалиции, в первую очередь, а за базу надо брать, кого киевляне поддержат».