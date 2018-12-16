Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины
00:33, 16 декабря 2018Политика
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Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе, отметил архиепископ Евстратий.
Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви, заявил Евстратий / фото УНИАН
После объединительного собора и создания Православной церкви Украины Филарет стал ее почетным патриархом.
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Об этом "РБК-Украина" сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).
"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", – сказал Евстратий.
Издание сообщало, что перед объединительным собором 15 декабря Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), предстоятелем которой был Филарет, и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) объявили о самороспуске.
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