Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины

Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе, отметил архиепископ Евстратий.

После объединительного собора и создания Православной церкви Украины Филарет стал ее почетным патриархом.

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Об этом "РБК-Украина" сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", – сказал Евстратий.

Издание сообщало, что перед объединительным собором 15 декабря Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), предстоятелем которой был Филарет, и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) объявили о самороспуске.