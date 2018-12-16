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Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины

00:33, 16 декабря 2018
Политика
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Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви, заявил Евстратий / фото УНИАН

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Об этом "РБК-Украина" сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", – сказал Евстратий.

Издание сообщало, что перед объединительным собором 15 декабря Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), предстоятелем которой был Филарет, и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) объявили о самороспуске. 

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Теги: #Единая поместная церковь в Украине