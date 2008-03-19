Чечетов грозит коалициантам: пусть только не проголосуют

Сегодня в парламенте впервые состоится день оппозиции. Сегодняшний день представители оппозиции планируют посвятить рассмотрению социальных законопроектов, заверяет представитель Партии регионов Михаил Чечетов.

«Одним из первых мы планируем рассмотреть закон о референдуме. А кроме этого, мы выносим около восьми законопроектов относительно повышения социальных стандартов жизни людей и социальной защиты людей от невероятного роста цен. Пусть представители НУ-НСа и БЮТа только не проголосуют, тогда мы расскажем», – отметил Михаил Чечетов.

Коалицианты же положительно расценивают саму идею проведения дня оппозиции и не исключают, что будут поддерживать законопроекты, предложенные оппозицией. Представитель «Нашей Украины – Народной самообороны» Олесь Доний: «Сама идея проводить раз в сессионную неделю день оппозиции достаточно интересная, и может способствовать работоспособности парламента, ведь не будет подозрений со стороны оппозиции, что будут рассматриваться лишь законопроекты большинства. И если с их стороны будут исходить полезные законопроекты, то они, бесспорно будут поддерживаться независимо от того, что они поданы не большинством, а оппозицией».

Проведение дня оппозиции – это нормальная европейская практика, отмечает политический эксперт Александр Палий, впрочем, по его мнению, следует учитывать и украинские реалии: «У нас был не день оппозиции, а два месяца, каждый день происходил день оппозиции, поскольку, в сущности, оппозиция, меньшинство, в парламенте пыталась навязать свою волю большинству, и такая ситуация была не совсем демократической, поскольку демократия все-таки означает правление большинства за учет интересов меньшинства».

Радио Свобода