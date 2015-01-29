Депутат РФ на росТВ: силовики насилуют на Донбассе бабушек, чтобы те "не рожали русских" (видео)

Его автором стал член партии КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Харитонов.

"Заходили в деревни, поселки, насиловали старых и малых, девушек и бабушек. И говорили: "чтоб никогда вы не рождали русских", – сказал он.

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