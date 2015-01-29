Депутат РФ на росТВ: силовики насилуют на Донбассе бабушек, чтобы те "не рожали русских" (видео)
10:13, 29 января 2015Политика
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На российском телевидении прозвучал очередной фейк об украинских военных.
Харитонов выступил в эфире росТВ с абсурдным заявлением / Скриншот
Его автором стал член партии КПРФ, депутат Государственной Думы Николай Харитонов.
"Заходили в деревни, поселки, насиловали старых и малых, девушек и бабушек. И говорили: "чтоб никогда вы не рождали русских", – сказал он.
Читайте также"Первый канал" признался, что сюжет о "распятом мальчике" был фейкомС таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" (смотрите видео с 42 минуты).
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