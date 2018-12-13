Восстановленный судом в должности председателя ГФС Насиров все еще не появился на работе

По словам заместителя председателя ДФС, служба согласится с любым решением правительства относительно председателя службы.

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров сегодня не появился на рабочем месте.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

«Решение о назначении, увольнении, перемещении председателя ГФС или его заместителей принимает Кабинет министров Украины. Поэтому, каким будет решение, которое будет исполнять решения суда, - так ГФС и будет действовать», - сказал он.

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«Насирова не было в ГФС», - ответил Билан на уточняющий вопрос.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря суд восстановил Насирова на посту главы ГФС.

Справка УНИАН. 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминировано злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст.ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.