Порошенко восстановил в должности в Генштабе люстрированного генерал-полковника Воробьева

Президент Украины Петр Порошенко согласовал восстановление генерал-полковника, бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Геннадия Воробьева в должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте такжеГенштаб создал интернет-страницу по вопросам мобилизации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, соответствующее согласование кандидатуры глава государства подписал во время встречи с начальником Генштаба генерал-полковником Виктором Муженко, самим Воробьевым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.

Президент согласовал восстановлении в должности Первого заместителя начальника Генштаба Г.Воробйова http://t.co/eypdr64Vegpic.twitter.com/JlN4zFoF4C - APU (@APUkraine) January 28, 2015

Порошенко отметил, что сегодня изменения к Закону "Об очистках власти", которые 27 января приняла Верховная Рада Украины, должны поступить ему на подпись. "Вчера ВР по моему настоянием приняла изменения к закону о люстрации, которые разрешают вернуть на фронт, в Вооруженные Силы опытных, патриотических и профессиональных военных. Чтобы бороться за мир, нам нужно иметь сильную армию", – сказал глава государства. Он сообщил, что своей подписью выражает полную поддержку рекомендации начальника Генштаба Муженко.

Обращаясь к Воробьеву, Порошенко отметил: "Прошу немедленно приступить к исполнению обязанностей. Возлагаем надежды на то, что ваши знания, умения и опыт еще послужат Украине".

Читайте такжеВ АП опровергли заявление Генштаба о проблемах мобилизации на Западной Украине

В справке отмечено, что генерал-полковник Воробьев – командующий Сухопутных войск, "один из самих опытных и профессионально подготовленных генералов ВСУ". "Во время пребывания на должности первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ лично руководил проведением антитеррористической операции. Во время президента Виктора Януковича отказался выполнять приказ Януковича о применении силы к активистам Майдана. Впоследствии попал под люстрацию как высокопоставленное должностное лицо времен правления экс-президента", - сказано в справке. Был уволен с должности приказом министра обороны от 25 октября 2014 года.